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17:18, 17 ноября 2024Россия

Авиабомбы ВСУ сбили в Курской области

Губернатор Смирнов заявил о двух сбитых авиационных бомбах ВСУ в Курской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Public domain / Wikipedia

Две управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты в Курской области. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор российского региона Алексей Смирнов.

Он пояснил, что их удалось ликвидировать в приграничных районах. Смирнов отметил, что авиабомбы были сбиты с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Других деталей о произошедшем курский губернатор не привел.

До этого Смирнов рассказал о сбитой украинской ракете в приграничном районе Курской области. Тогда сведений о пострадавших не поступало.

Еще раньше в Минобороны России доложили о 20 дронах, которые были уничтожены над территорией Курской области.

ЖЗЛ
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