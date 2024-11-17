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06:31, 17 ноября 2024Силовые структуры

Экс-министра обороны Грузии повторно объявили в международный розыск

Экс-министра обороны Грузии Кезерашвили повторно объявили в международный розыск
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили повторно объявили в международный розыск по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Кезерашвили объявило в розыск МВД России. Кроме того, Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал экс-министра обороны, сторона защиты подозреваемого не стала обжаловать это решение.

В 2016 году председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил, что Кезерашвили является одним из фигурантов уголовного дела о военных преступлениях, совершенных во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Кроме того, в Грузии в 2014 году экс-министру обороны предъявили обвинение в растрате более пяти миллионов евро. В ходе расследования было установлено, что 10 января 2008 года Кезерашвили подписал приказ о заключении договора с зарегистрированной в офшорной зоне на Вирджинских островах компанией Girwood Business Corp.

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