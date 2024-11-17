На Земле появилась первая бессмертная муха

Ученые из Принстона создали первую бессмертную муху, оцифровав ее мозг

Ученые из Принстонского университета, США, создали первую бессмертную муху. Об этом говорится на сайте учебного заведения.

Полный цифровой образ мозга дрозофилы доступен на сайте codex.flywire.ai. Это первый оцифрованный мозг сложного организма, который можно не только изучать, но и воспроизводить. Отмечается, что данные размером 14 Гб могут помочь в создании искусственного интеллекта нового поколения.

Проект стартовал в 2016 году. После долгих лет попыток ученые достигли прорыва: они завершили расшифровку коннектома взрослой дрозофилы (Drosophila melanogaster), в мозге которой 139 500 нейронов и 54,5 миллиона синапсов. Это стало возможным благодаря международной команде, спецоборудованию и годам работы.

В мозге дрозофилы есть нейроны, отвечающие за движение вперед, назад и резкие повороты, а также нейрон для полной остановки.