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16:34, 18 ноября 2024Из жизни

Пропавшего кота нашли в сотнях километров от дома

В Великобритании пропавшего кота обнаружили в 300 километрах от дома
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Великобритании кот ушел из дома погулять и оказался на другом конце страны. Об этом пишет Sky News.

Живущая в Шотландии пара потеряла своего кота по имени Бинс в конце октября. По словам Кары и Колина Макберни, Бинс время от времени выходил на прогулки из их дома в окрестностях Глазго, но всегда возвращался спустя несколько часов, чтобы перекусить и поспать. Однако в тот день он не вернулся. Макберни искали кота несколько недель: они прочесывали соседние улицы, парки и лаже города, публиковали объявления в многочисленных группах в соцсетях. Однако Бинс так и не нашелся. Спустя несколько недель пара сдалась. Супруги решили, что с котом случилось что-то плохое и его нет в живых.

Однако в ноябре Макберни позвонили из благотворительной организации Cats Protection, которая помогает бездомным животным. Звонившая ей женщина рассказала, что пропавшего Бинса нашли в Ковентри — в 300 километрах от дома, на другом конце страны. Его обнаружила местная жительница: Бинс стал спать в кошачьем лотке, который стоял у нее на крыльце. Сначала она не кормила его, потому что считала, что его хозяева живет по соседству. Однако, поговорив с соседями, она выяснила, что кот не местный, и передала его волонтерам из Cats Protection. Там ветеринары проверили его микрочип и нашли контакты Макберни в базе данных. Остается загадкой, как и зачем Бинс преодолел несколько сотен километров из Глазго до Ковентри.

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Уже через сутки после его обнаружения счастливые хозяева приехали за Бинсом и забрали его домой.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кот по кличке Тед «воскрес» через четыре дня после своей кремации и вернулся к хозяевам. Как оказалось, хозяйка перепутала другого кота со своим.

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