Стало известно об увеличении числа отравившихся в школьной столовой в Чувашии

Число отравившихся в школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 209 человек

Количество отравившихся после приема пищи в школьной столовой в Новочебоксарске достигло 209 человек. Об этом в Telegram-канале в воскресенье проинформировал минздрав Чувашии.

Число госпитализированных не изменилось, уточнили там, — речь по-прежнему идет о шести пациентах школьного возраста. Еще 203 человека, среди которых девять взрослых, получили легкую степень отравления. Они лечатся амбулаторно.

Информацию об отравлении детей в Чувашии в пятницу опубликовал Telegram-канал Baza. Тогда сообщалось, что в больницу обратились 129 учеников школы и кадетского лицея — у всех врачи диагностировали энтеровирус. При этом у троих несовершеннолетних россиян было состояние средней степени тяжести. В день отравления школьники и кадеты ели плов и рыбный суп, которые в оба заведения поставил один и тот же поставщик.

Накануне министерство здравоохранения региона проинформировало, что количество отравившихся в Новочебоксарске превысило отметку в 200 человек. Всем им оказывают помощь врачи, ситуацию отслеживает глава региона Олег Николаев, добавили там.

