Аналитик Киршнер: Трамп отзовет кандидатуру Гетца на пост генпрокурора США

Победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа заподозрили в желании сменить кандидата на пост генерального прокурора страны, которым ранее стал бывший конгрессмен Мэтт Гетц. Как сообщает издание Newsweek, об этом заявил бывший помощник прокурора США и юридический аналитик Гленн Киршнер.

Опрошенные журналистами эксперты уточнили, что проблемой для Гетца может стать расследование, проводимое комитетом по этике Палаты представителей. Оно касается обвинений по поводу возможных сексуальных домогательств и употребления наркотиков. Самого кандидата на ключевой пост собеседники издания назвали неквалифицированным, они усомнились в его способности пройти процедуру утверждения в Сенате.

«Можно сделать обоснованные выводы, что Мэтт Гетц быстро ушел в отставку после переизбрания в Конгресс не потому, что Дональд Трамп сказал, что собирается дать ему назначение в кабинет министров, а потому, что он хотел попытаться заблокировать, похоронить тот надвигающийся поезд, которым является отчет по этике палаты представителей о неправомерном поведении Мэтта Гетца», — заявил Киршнер, добавив, что, по его мнению, кандидатура Гетца будет отозвана.

Ранее выяснилось, что в 2023 году Гетц предлагал принять в НАТО не Украину, а Россию. Тогда он уточнил, что вместе с Кремлем Вашингтон может создать антикитайскую коалицию, что принесет Соединенным Штатам большую пользу.