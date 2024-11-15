Назначенный Трампом будущий генпрокурор США в 2023 году предлагал принять Россию в НАТО

Будущий генпрокурор США Гетц в 2023 году предлагал принять Россию в НАТО

Назначенный переизбранным экс-президентом США Дональдом Трампом на должность генпрокурора политик-республиканец Мэтт Гетц предлагал принять в НАТО не Украину, а Россию. На интервью телеканалу Newsweek от 12 июля 2023 года ссылается Telegram-канал «Пул №3».

«Если нам нужно было бы выбирать, кого принять в НАТО, Россию или Украину, почему бы не расширить НАТО до России и не создать альянс против Китая?» — задался вопросом Гетц,

Будущий генпрокурор также отметил, что «Россия в долгосрочной перспективе принесет больше пользы», однако сейчас Штаты больше боятся «поломанных танков из России», чем факта «строительства Китаем секретных баз на Кубе».

В июне 2023 года стало известно, что Китай и Куба договорились о размещении на кубинской территории секретной шпионской базы КНР для слежки за США.