Актриса села в самолет с ползающими по голове вшами и прослыла в сети отвратительной

Американская писательница и актриса Дженни Моллен села в самолет с ползающими по голове вшами, приняв кожный зуд за симптомы пременопаузы. Соответствующий пост знаменитость опубликовала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на публикацию обратил внимание таблоид New York Post.

В своем видео 45-летняя Моллен призналась, что обнаружила паразитических насекомых в своих волосах во время пятичасового перелета из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Чтобы не создавать дискомфорта попутчикам, она надела на голову пластиковый пакет. Американка добавила, что, скорее всего, вши жили на ней около двух недель, учитывая, как долго у нее чесалась кожа головы.

После публикации поста Моллен прослыла в сети отвратительной. «Тебе не следует летать в самолете, и этот пакет должен закрывать все волосы!», «Я бы на тебя накричал, если бы был твоим попутчиком», «Тебе должно быть стыдно, а ты снимаешь видео и смеешься над этим», — возмутились юзеры.

На следующий день женщина опубликовала еще одно видео, в котором заверила подписчиков, что она не знала о вшах, пока не села в самолет.

В августе лайнер авиакомпании American Airlines совершил вынужденную посадку из-за пассажирки, по голове которой ползали вши. Ее попутчицы увидели насекомых и сообщили об этом бортпроводнику.

