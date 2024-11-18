Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:33, 18 ноября 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал сходство между Россией и СССР

Блогер Лебедев заявил, что иногда Россия напоминает времена КПСС
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Артемий Лебедев / «ВКонтакте»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал сходство между Россией и СССР. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что считает Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС) «прогнившей организацией». По его словам, из-за сложной структуры и отсутствия целей ее деятельность стала бессмысленной.

«То, куда сейчас стремится наша страна, иногда некоторыми моментами напоминает как раз времена КПСС: когда все люди занимаются упорно какой-то *** [ерундой]. Никто в эту *** не верит, но при этом в какой-то момент до последней секунды все делают вид, что они в эту *** верят», — выразил мнение блогер.

По словам Лебедева, России не стоит повторять опыт КПСС. Он призвал создавать гибкую и устойчивую государственную систему, в которой люди с разными мнениями могли бы чувствовать себя комфортно.

Ранее блогер рассказал об одном преимуществе Советского Союза. Лебедев назвал СССР экологическим раем и добавил, что сегодня о таком можно только мечтать.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты новые подробности убийства летчика-перебежчика Кузьминова. Украина считает, что он сам виноват в своей смерти

      Раскаяние призывавшего к резне русских жителя Мариуполя попало на видео

      Хакеры получили доступ к перепискам Конгресса США

      Во Франции прокомментировали разрешение Украине бить по России дальнобойными ракетами

      Apple признала устаревшим переходник для iPhone

      Более сотни хомяков устроили побег в аэропорту Европы и сорвали вылет самолета

      Выжившему после атаки дронов ВСУ бойцу из Сербии выдали российский паспорт

      На Украине призвали готовиться воевать без помощи США

      В Абхазии обвинили Запад в финансировании неправительственных организаций

      Выпрыгивающих из окон охваченной пожаром российской больницы людей сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше