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13:28, 18 ноября 2024Экономика

Жителям Подмосковья пришлось стоять не меньше часа в очереди к автобусу

В подмосковном Боброво очередь к автобусу ежедневно растягивается на час
Виктория Клабукова

Кадр: Екатерина Петухова / MSK1.RU

В подмосковном поселке Боброво очередь к автобусу ежедневно растягивается на сотни метров. Что терпят местные жители в утренний час пик, пишет портал MSK1.RU.

Каждое утро на остановке «Крымская» начинается одинаково: с 7 часов утра, начиная от павильона, образуется длинная вереница людей. Стоять в ней приходится не меньше часа, сам путь до работы в духоте и столпотворении также занимает около часа, добавляют пассажиры. Всего эту остановку проезжают два маршрута: № 1202, до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского», и 507к, до станции МЦД-2 Бутово.

Отчаиваясь ждать в очереди, жители Боброво заказывают такси, но ценник на поездку потянет не каждый. По их словам, он начинается от 1,2 тысячи рублей, однако, как выяснили журналисты, чтобы добраться до Московского центрального диаметра, потребуется отдать 2,2 тысячи рублей.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на услуги такси. На сентябрь 2024 года средний чек на поездку за год вырос на 12 процентов и составил 598 рублей. При этом количество заказов также увеличилось на шесть процентов.

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