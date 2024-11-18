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09:49, 18 ноября 2024Россия

Боец СВО с раком крови и первой группой инвалидности вернулся в зону боевых действий

Боец СВО вернулся в зону боевых действий в ожидании трансплантации
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) с раком крови и первой группой инвалидности вернулся в зону боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина участвовал в боях с 2022 года. Когда сослуживцы обратили внимание на некоторые появившиеся у него симптомы, боец не придал этому значения, списав все на усталость. Однополчане настояли на обследовании россиянина. С этой целью он отправился в Луганск, где ему диагностировали лейкоз.

В 2023-м году мужчине сообщили о необходимости пересадки костного мозга. До тех пор ему прописали два дорогостоящих препарата. В ожидании пересадки боец вернулся на СВО в один из добровольческих отрядов – Минобороны отказывается заключать с ним контракт из-за инвалидности.

«Конечно, врачи не рекомендуют идти воевать, чтобы вновь не создавать для организма стрессовые ситуации. Но и сидеть сложа руки я тоже не хочу», — рассказал солдат, который после постановки диагноза сменил позывной с «Беды» на «Победу». Солдат признался, что хочет запомниться сыновьям воином, а не инвалидом.

Ранее правительство России увеличило размер выплат для одной категории участников СВО. В Минобороны пояснили, что на выплату дополнительно миллиона рублей смогут рассчитывать солдаты и офицеры, получившие инвалидность.

ЖЗЛ
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