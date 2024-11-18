Более сотни хомяков устроили побег в аэропорту Европы и сорвали вылет самолета

Correio da Manh: 132 хомяка устроили побег и сорвали вылет самолета в Португалии

Более сотни хомяков устроили побег в багажном отделении и сорвали вылет самолета в аэропорту Европы. Инцидент попал на видео, которое публикует издание Correio da Manh.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла во вторник, 12 ноября, на борту Airbus авиакомпании TAP на Азорских островах, Португалия. Воздушное судно прилетело в город Понта-Делгада из Лиссабона. Самолет перевозил в багажном отделении заказ для зоомагазина: там были клетки с хомяками, хорьками и птицами. По прилете грузчики заметили, что грызуны покинули временные жилища и оказались на свободе.

По данным источника, в результате Airbus застрял в воздушной гавани более чем на четверо суток — присутствие хомяков в багажном отделении может угрожать состоянию электрокабелей. К субботе, 16 ноября, сотрудникам аэропорта удалось поймать только 116 из 132 грызунов. Какие убытки понесет авиакомпания и когда самолет вылетит в точку назначения, газета не уточняет.

В конце сентября вылет самолета авиакомпании Air New Zealand задержали на три часа из-за крысы в грузовом отсеке. Сотрудник аэропорта заметил грызуна незадолго до взлета.

