Экс-начальника ГУР Минобороны Украины внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов экс-начальника ГУР МО Украины Бурба

Экс-начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василия Бурбу внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

25 октября российские следователи заочно предъявили Бурбе обвинения. Ему вменяется участие в руководстве так называемой антитеррористической операцией в Донбассе. Бурба занимал свой пост в ГУР с 2016 по 2020 год.

Ранее сообщалось, что в перечень террористов и экстремистов внесли блогера Амида Юсубова (признан в России иноагентом).