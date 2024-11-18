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17:27, 18 ноября 2024Силовые структуры

Экс-начальника ГУР Минобороны Украины внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов экс-начальника ГУР МО Украины Бурба
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Сейчас / YouTube

Экс-начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василия Бурбу внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

25 октября российские следователи заочно предъявили Бурбе обвинения. Ему вменяется участие в руководстве так называемой антитеррористической операцией в Донбассе. Бурба занимал свой пост в ГУР с 2016 по 2020 год.

Ранее сообщалось, что в перечень террористов и экстремистов внесли блогера Амида Юсубова (признан в России иноагентом).

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