Франция победила Италию в Лиге наций

Сборная Франции победила Италию 3:1 в Лиге наций и заняла первое в группе

Сборная Франции победила Италию в матче Лиги наций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в Милане завершилась в пользу французов 3:1. У победителей дубль на счету Адриана Рабьо, еще один гол в свои ворота забил Гульельмо Викарио. В составе итальянцев отличился Андреа Камбьязо.

По итогам группового этапа сборные Франции и Италии набрали одинаковое количество очков — по 13. Первое место в квартете заняли французы за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, итальянцы — вторые. Обе команды вышли в плей-офф и продолжат борьбу за трофей.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отказался вызывать в команду форварда Килиана Мбаппе. «За каждым игроком скрывается человеческая личность. Все зависит от чувствительности личности», — прокомментировал Дешам невызов нападающего. Французские СМИ писали, что между игроком и тренером возник конфликт.