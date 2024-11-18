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20:45, 18 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ ликвидировала канал незаконной миграции в российском регионе

В Ярославской области ФСБ ликвидировала канал незаконной миграции
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Zhabrikov / Globallookpress.com

В Ярославской области ФСБ ликвидировала канал незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщилили в УФСБ России по региону.

По данным ведомства, два жителя Переславля-Залесского организовали канал незаконного пребывания иностранцев в России. Они регистрировали браки без намерения создать семью для получения разрешения на на временное проживание.

Мужчин признали виновным по пункту а части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Их приговорили к одному году и десяти месяцам лишения свободы условно.

Ранее стало известно, что суд отправил под домашний арест жительницу Новой Москвы, которая незаконно зарегистрировала в своих домах 38 иностранцев.

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