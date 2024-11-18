Герой ДНР приехал на родину в Абхазию для поддержки народа

Герой ДНР Авидзба приехал на родину в Абхазию, чтобы поддержать народ

Герой Донецкой народной республики (ДНР), командир интернациональной бригады «Пятнашка» полковник Ахра Авидзба с позывным Абхаз приехал на родину, чтобы поддержать народ. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Приехал поддержать народ, потому что нас всегда учили — где больше трех абхазов стоит, всегда подойди и спроси, что и как», — прокомментировал офицер свой визит в Сухум.

По словам Авидзбы, он приехал на родину, чтобы быть среди своих соотечественников и «предотвратить какие-нибудь нехорошие вещи». Он добавил, что не планирует баллотироваться на пост президента Абхазии в случае проведения досрочных выборов, поскольку не получал от народа такого запроса.

12 ноября в абхазском городе Сухуме из-за задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, начались массовые акции протеста.

15 ноября сторонники оппозиции выдвинули ультиматум президенту Абхазии Аслану Бжании с требованием отставки в течение часа.