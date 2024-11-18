Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:08, 18 ноября 2024Культура

«Гладиатор 2» установил рекорд по кассовым сборам

Фильм Ридли Скотта «Гладиатор 2» собрал 87 миллионов долларов за первые выходные
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Гладиатор 2»

Продолжение культового экшена Ридли Скотта «Гладиатор 2» в международном прокате собрал 87 миллионов долларов. Об этом сообщает Variety.

Такой показатель кассовых сборов в первый же уикенд оказался рекордным для студии Paramount Pictures, а также для режиссера картины. Бюджет второй части эпоса составил более 250 миллионов долларов.

На данный момент «Гладиатор 2» вышел в прокат в 63 странах, а больше всего заработал в Великобритании, Франции, Испании, Австралии и Мексике. Отмечается, что в США и Канаде блокбастер выйдет на экраны 22 ноября.

Ранее стало известно, что Скотт уже начал работу над третьей частью картины.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ООН отреагировали на разрешение Запада ВСУ наносить удары вглубь России

      Над двумя российскими регионами сбили девять беспилотников

      В США объяснили решение Байдена разрешить Украине удары по России

      Тарасова довела до слез Валю Карнавал

      Шольц ответил на критику его разговора с Путиным

      Мужчина хранил дома 20 загадочных человеческих черепов

      Оценен ущерб от наводнений в Чехии

      Полковника ВСУ внесли в реестр террористов за приказ сбить самолет над Кубанью

      Врач предупредила об опасности слишком долгого сна

      У российской пенсионерки под предлогом ремонта выманили сотню тысяч рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше