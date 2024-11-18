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17:15, 18 ноября 2024Интернет и СМИ

Google дважды за день оштрафовали в России

Суд оштрафовал Google по двум протоколам за неудаление запрещенной информации
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jimin Kim / Globallookpress.com

Таганский суд Москвы второй раз за день оштрафовал компанию Google на миллионы рублей. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Сообщается, что суд назначил компании штраф по двум протоколам. Поводом для их составления стали отказы Google удалить запрещенную в России информацию или интернет-страницы.

Размер второго штрафа для Google составил 3,8 миллиона рублей. Всего компания, дважды оштрафованная за день, 18 ноября, должна заплатить 7,6 миллиона рублей.

О первом штрафе для корпорации стало известно ранее 18 ноября. Какие именно запрещенные на территории России материалы Google отказался удалять, не уточнялось.

29 октября стало известно, что сумма иска российских телеканалов к Google выросла до двух ундециллионов рублей. В суде подчеркнули, что компании назначили такой штраф из-за отказа восстановить доступ к аккаунтам российских СМИ на видеохостинге YouTube.

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