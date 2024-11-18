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17:01, 18 ноября 2024Россия

Госдума предложила правительству комплекс «незамедлительных» мер по мигрантам

Госдума предложила правительству 10 «незамедлительных» мер по мигрантам
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Комплекс из 10 мер в миграционной сфере предложили правительству в Госдуме. Они изложены в проекте постановления, который опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Авторы документа убеждены, что следует «незамедлительно» проработать вопрос о закреплении уровней знания русского языка в зависимости от выполняемой мигрантом работу. Также необходимо ввести устную часть экзамена для тех, кто получает патент для труда в тех сферах, где нужно знание русского языка.

Кроме того, следует расширить видеозапись устной части экзамена, а также включить в нее ответы мигрантов на вопросы о целях приезда в Россию. Для того, чтобы принимать экзамен, следует определить закрытый перечень госучреждений, и принять меры для того, чтобы не допускать коммерческие фирмы-посредники к проверке знаний. Все затраты на проведение необходимо включить в его стоимость.

Для внесения сведений о получаемых мигрантами сертификатах в общий реестр сведений об образовательных документах следует установить трехдневный срок, а также обеспечить оперативный обмен между ведомствами о выданных сертификатах.

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