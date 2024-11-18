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13:54, 18 ноября 2024Силовые структуры

Китаец пожаловался в полицию на вымогавшую у него деньги любовницу из России

Гражданин Китая заявил полицию на вымогавшую миллионы любовницу-россиянку
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Гражданин Китая пожаловался в полицию на вымогавшую у него деньги россиянку. Об этом в понедельник, 18 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, у 37-летнего китайца возник роман с 24-летней жительницей Норильска, которая начала требовать у него материальную помощь. За несколько месяцев отношений, мужчина перевел любовнице порядка миллиона рублей, после чего девушка потребовала еще 400 тысяч, угрожая рассказать все жене. Мужчина сам устроил встречу втроем с участием жены и любовницы, на котором юная россиянка сообщила, что беременна и требует 10 миллионов рублей.

Предприимчивая жительница Норильска предложила два варианта решения проблемы: либо купить ей квартиру за 12 миллионов рублей, либо отдать автомобиль. Гражданин Китая предпочел написать заявление в полицию.

1 ноября сообщалось, что в Санкт-Петербурге 20-летняя девушка закрутила роман с восьмиклассником и поплатилась.

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