Летевший в Грузию самолет с россиянами подал сигнал бедствия в небе

Летевший из Москвы в Тбилиси самолет подал сигнал бедствия в небе

Летевший в Грузию самолет российской авиакомпании подал сигнал бедствия в небе. Об этом пишет Life.ru.

Инцидент произошел со следовавшим из Москвы в Тбилиси Sukhoi Superjet 100 в понедельник утром, 18 ноября, практически сразу после вылета.

Отмечается, что, несмотря на случившееся, пассажирский лайнер продолжил выполнение рейса. Причина произошедшего неизвестна.

Ранее самолет авиакомпании American Airlines с пассажирами на борту подал сигнал бедствия из-за отказа двигателя в небе. Нештатная ситуация случилась 31 октября на рейсе из Бостона в Вашингтон во время захода воздушного судна на посадку.