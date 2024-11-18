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11:23, 18 ноября 2024Путешествия

Летевший в Грузию самолет с россиянами подал сигнал бедствия в небе

Летевший из Москвы в Тбилиси самолет подал сигнал бедствия в небе
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший в Грузию самолет российской авиакомпании подал сигнал бедствия в небе. Об этом пишет Life.ru.

Инцидент произошел со следовавшим из Москвы в Тбилиси Sukhoi Superjet 100 в понедельник утром, 18 ноября, практически сразу после вылета.

Отмечается, что, несмотря на случившееся, пассажирский лайнер продолжил выполнение рейса. Причина произошедшего неизвестна.

Ранее самолет авиакомпании American Airlines с пассажирами на борту подал сигнал бедствия из-за отказа двигателя в небе. Нештатная ситуация случилась 31 октября на рейсе из Бостона в Вашингтон во время захода воздушного судна на посадку.

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