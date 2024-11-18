Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военных обеспечить полную готовность к войне

Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости подготовки к войне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он отметил, что командиры «должны личным примером вложить всю душу в укрепление боеспособности батальонов и достичь заметного сдвига в подготовке к войне». Северокорейский лидер подчеркнул, что Вооруженные силы страны должны обладать «полной практической способностью срочно и точно выполнить любые боевые задания в случае чего».

Ким Чен Ын также указал на угрозу со стороны США и Южной Кореи, которые «создали наиболее напряженную в истории обстановку на Корейском полуострове».

Ранее Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях северокорейских беспилотников, где призвал «как можно скорее построить серийную производственную систему и перейти к полномасштабному массовому производству» дронов.