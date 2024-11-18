Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:25, 18 ноября 2024Мир

Ким Чен Ын призвал военных обеспечить полную готовность к войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военных обеспечить полную готовность к войне
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости подготовки к войне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он отметил, что командиры «должны личным примером вложить всю душу в укрепление боеспособности батальонов и достичь заметного сдвига в подготовке к войне». Северокорейский лидер подчеркнул, что Вооруженные силы страны должны обладать «полной практической способностью срочно и точно выполнить любые боевые задания в случае чего».

Ким Чен Ын также указал на угрозу со стороны США и Южной Кореи, которые «создали наиболее напряженную в истории обстановку на Корейском полуострове».

Ранее Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях северокорейских беспилотников, где призвал «как можно скорее построить серийную производственную систему и перейти к полномасштабному массовому производству» дронов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я в шоке, я друга потерял». Экс-солиста «На-На» Владимира Левкина похоронят 19 ноября. Как о нем отзывались коллеги?

      Популярная российская блогерша рассказала об учебе в школе с порноактрисой

      Экс-сотрудник СБУ заявил о скрытых поставках оружия НАТО Украине после 2014 года

      Экс-сотрудник СБУ рассказал о пыточных на Украине

      Экс-сотрудник СБУ рассказал о рассмотрении Киевом варианта провести зачистку Донбасса

      Мадуро оценил разрешение Украине на удары вглубь России

      Блогер назвал странные для россиян традиции в Южной Корее

      Стало известно о курировании Западом тайных тюрем на Украине

      Ким Чен Ын призвал военных обеспечить полную готовность к войне

      В команде Трампа отреагировали на решение Байдена об ударах по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше