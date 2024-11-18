Лидер Северной Кореи отреагировал на разрешение США ударов ВСУ по России

Ким Чен Ын: КНДР будет наращивать ядерный потенциал в ответ на меры США

Северная Корея должна продолжить активно готовиться к возможной войне из-за эскалации, проводимой США и их союзниками, в том числе и на Украине, поэтому Пхеньян будет наращивать ядерный потенциал в ответ на меры Вашингтона. Так на разрешение ударов ВСУ по России со стороны западных государств отреагировал председатель КНДР Ким Чен Ын, сообщает Bloomberg.

«Самой важной и критической задачей для наших вооруженных сил является подготовка к войне... США, Япония и Южная Корея никогда не уйдут от ответственности как виновники разрушения мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе», — заявил северокорейский лидер, также обвинив США в затягивании украинского конфликта путем военных поставок Киеву.

17 ноября стало известно, что действующий президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как сообщили источники NYT, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.