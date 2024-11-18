Лукашенко назвал позицию Польши по Белоруссии гадкой

Президент Белоруссии Лукашенко назвал позицию Польши по республике гадкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал позицию Польши по республике гадкой. Его слова приводит Telegram-канал «Пул первого».

«Что поделать, если поляки веками жили с нами и то, что руководство Польши занимает такую гадкую позицию по отношению к Беларуси. Разве поляки в этом виноваты? В какой-то степени да, они же избирают их, но в большинстве своем поляки хотят жить мирно с нами. То же самое литовцы, латыши, украинцы», — сказал он.

Лукашенко также назвал мирную жизнь с соседними странами главным внешнеполитическим посылом Белоруссии. Однако президент подчеркнул, что интересы республики стоят в приоритете. Кроме того, белорусский лидер отметил, что Минск выстраивает отношения с Москвой, которая не смотрит косо на страну.

Ранее Лукашенко заявил, что связи Белоруссии с Россией сейчас теснее, чем были бы в случае интеграции в одно государство. По его словам, россиян и белорусов объединяет общее отечество от Бреста до Владивостока.