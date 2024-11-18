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12:18, 18 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко высказался об уровне сотрудничества Белоруссии и России

Лукашенко: связи Белоруссии с Россией теснее, чем были бы в случае интеграции
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

Связи Белоруссии с Россией сейчас теснее, чем были бы в случае интеграции в одно государство. Об уровне сотрудничества Минска и Москвы высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

«Наше сотрудничество — Белоруссии с Россией — теснее, чем если бы мы жили в одном государстве, показывая пальцем друг на друга. Нам и надо, чтобы мы были едины и чтобы нас никто разного рода обещаниями и прочим не смог растащить в разные стороны», — заявил глава белорусского государства.

Он добавил, что россиян и белорусов объединяет общее отечество от Бреста до Владивостока.

Ранее Лукашенко призвал граждан не гнаться за продукцией западных модных домов Gucci и Versace. По его словам, гражданам Белоруссии надо носить натуральную одежду и приучать к этому детей.

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