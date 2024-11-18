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15:56, 18 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко высказался за свободу передвижения для россиян и белорусов

Лукашенко: нужна свобода передвижения россиян и белорусов через границу
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna/ Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался за обеспечение свободы передвижения для граждан России и Белоруссии через границу с РФ. Его слова передает ТАСС.

По его словам, проверки и задержания на границе не имеют особого смысла, так как те, кто хотят объехать посты, смогут это сделать. Лукашенко также отметил, что даже на примере своей малой родины (Витебской области) знает, как тесно общаются между собой жители Белоруссии и Смоленской области. Он напомнил, что россияне часто приезжают в Белоруссию за покупками или чтобы окунуться в Трофимовой кринице. Он заключил, что Орша и Смоленск всегда были неразделимы и жители двух регионов имеют тесную связь.

Ранее Лукашенко заявил, что связи Белоруссии с Россией сейчас теснее, чем были бы в случае интеграции в одно государство. Он добавил, что россиян и белорусов объединяет общее отечество от Бреста до Владивостока.

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