У российской пенсионерки под предлогом ремонта выманили сотню тысяч рублей

Пожилую жительницу Магадана лишили 91 тыс руб., пообещав ремонт в квартире

Пожилая жительница Магадана лишилась почти сотни тысячи рублей из-за афериста. Им оказался ее знакомый, передает пресс-служба местного управления МВД.

Доверием пенсионерки воспользовался 39-летний горожанин. Под предлогом ремонта он выманил у женщины крупную сумму — по его словам, деньги потребовались на закупку стройматериалов и оплату его собственных услуг. На время работ магаданка покинула квартиру, а, вернувшись, к собственному удивлению, обнаружила жилье в прежнем виде. Приобретенных материалов она также не увидела.

Осознав, что знакомый ее обманул, пенсионерка обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 91 тысячу рублей. В отношении лжеремонтника возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент ему выдана подписка о невыезде. В зависимости от решения суда ему грозит до пяти лет колонии.

Больше миллиона рублей на замену электросчетчика потратила жительница Саранска. По инструкции мнимого сотрудника энергокомпании россиянка зарегистрировалась в неизвестном приложении, куда загрузила данные своей банковской карты. В итоге злоумышленники опустошили ее вклады и вдобавок оформили на нее онлайн-кредит.