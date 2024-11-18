Муж и жена вернулись домой и неожиданно обнаружили в спальне агрессивную коалу

В Австралии пара неожиданно обнаружила в кровати агрессивную коалу

В Австралии пара неожиданно столкнулась в спальне с агрессивной дикой коалой. Кадрами с животным муж и жена поделились в TikTok.

Франс Диас Руфино и ее муж Брунно Руфино вернулись домой с работы в районе полуночи. По словам женщины, сначала она пообщалась с собакой, потом решила сделать суп и только после этого направилась в спальню. Там Франс Диас обнаружила сюрприз: на кровати сидела коала.

Отвечая на вопрос, как им удалось выгнать животное, Брунно пошутил: «Я сказал коале, что ей следует хотя бы принять душ, перед тем как ложиться в постель». Он обмотал руки футболками, чтобы взять зверька на руки и вынести его на улицу. Однако коала считала его действия как угрозу, пыталась укусить его, а потом выхватила у него одну из футболок.

Тогда Брунно взял плед и стал махать им, чтобы прогнать незваного гостя. Как рассказала Франс Диас, испуганная коала пробежала по всему дому, после чего выбежала через дверь для собаки на улицу и скрылась в ближайших деревьях. Супруги предполагают, что животное попало к ним в дом таким же путем.

Франс Диас призналась, что, хоть и испугалась коалы, была готова оставить ее в качестве домашнего питомца.

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