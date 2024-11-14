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11:59, 14 ноября 2024Из жизни

Россиянин купил иномарку и неожиданно обнаружил в ней экзотического пассажира

Мужчина из Хабаровска неожиданно обнаружил в японской машине живого геккона
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Andrey Tikhonovskiy / Unsplash

Хабаровскому предпринимателю привезли машину из Японии с живым гекконом внутри. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Мужчина купил в Японии кей-кар марки Honda и заказал его доставку в Россию. Получив автомобиль, он решил осмотреть его капот и неожиданно обнаружил в нем рептилию. Экзотический пассажир смог переплыть вместе с иномаркой Японское море, не попасться на таможенном контроле во Владивостоке и в целости и сохранности оказаться в Хабаровске.

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Семья предпринимателя рассказала, что оставит найденного геккона себе: он очень понравился детям. Пока рептилия живет в пластиковом контейнере, но ей обещают купить настоящий террариум.

Гекконы — преимущественно ночные ящерицы, обитающие в тропических лесах. Некоторые виды этого семейства можно встретить и в Японии.

Ранее сообщалось, что житель Москвы сел в автомобиль каршеринга и увидел на приборной панели длинную змею. Спасатели посоветовали оставить машину на время в теплом помещении, чтобы рептилия выбралась наружу сама — так и произошло.

Их время пришло!
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