Россиянин купил иномарку и неожиданно обнаружил в ней экзотического пассажира

Мужчина из Хабаровска неожиданно обнаружил в японской машине живого геккона

Хабаровскому предпринимателю привезли машину из Японии с живым гекконом внутри. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Мужчина купил в Японии кей-кар марки Honda и заказал его доставку в Россию. Получив автомобиль, он решил осмотреть его капот и неожиданно обнаружил в нем рептилию. Экзотический пассажир смог переплыть вместе с иномаркой Японское море, не попасться на таможенном контроле во Владивостоке и в целости и сохранности оказаться в Хабаровске.

Семья предпринимателя рассказала, что оставит найденного геккона себе: он очень понравился детям. Пока рептилия живет в пластиковом контейнере, но ей обещают купить настоящий террариум.

Гекконы — преимущественно ночные ящерицы, обитающие в тропических лесах. Некоторые виды этого семейства можно встретить и в Японии.

Ранее сообщалось, что житель Москвы сел в автомобиль каршеринга и увидел на приборной панели длинную змею. Спасатели посоветовали оставить машину на время в теплом помещении, чтобы рептилия выбралась наружу сама — так и произошло.