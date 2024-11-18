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11:42, 18 ноября 2024Россия

Над двумя российскими регионами сбили украинские беспилотники

Над Курской и Белгородской областями сбили украинские беспилотники
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Над двумя российскими регионами сбили украинские беспилотники. Речь идет о Курской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) была совершена около 9:55 мск. Ее совершили c применением двух беспилотников самолетного типа. Их сбили российские дежурные средства противовоздушной обороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь на понедельник, 18 ноября, в небе над пятью российскими регионами сбили 59 беспилотников ВСУ.

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