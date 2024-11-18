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02:40, 18 ноября 2024Россия

Над российским регионом сбили 26 беспилотников

Богомаз: силы ПВО сбили 26 беспилотников над Брянской областью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 26 беспилотников над Брянской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

«В настоящее время силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены двадцать шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказал губернатор.

Он подчеркнул, что подразделения ПВО предпринимают все необходимые меры для защиты региона. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее Богомаз сообщил об отражении попытки атаки беспилотников. Он призвал сограждан соблюдать необходимые меры безопасности.

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