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20:18, 18 ноября 2024Ценности

Названа выдающая многомиллионную стоимость старых джинсов Levi’s деталь

NYP: бирка на старых джинсах Levi’s выдает их многомиллионную стоимость
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Представители Levi’s назвали деталь, которая выдает многомиллионную стоимость старых джинсов из ассортимента бренда. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

Выяснилось, что старые джинсы, сшитые в период с 1949 по 1954 год, можно продать на ресейл-платформах за десятки тысяч долларов. Levi’s не указывает год производства на брюках, однако бирка с названием марки на всех штанах говорит о годах их производства.

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Так, между 1950 и 1980 годами компания Levi’s писала свое название белыми заглавными буквами на красной бирке. При этом в течение короткого периода с 1949 по 1954 год шрифт стал более резким и наклонным — именно такие джинсы и предлагают к покупке за баснословные суммы, в том числе за 30 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей).

В октябре глава Levi's назвал главную ошибку при стирке джинсов.

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