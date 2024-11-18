Названа выдающая многомиллионную стоимость старых джинсов Levi’s деталь

NYP: бирка на старых джинсах Levi’s выдает их многомиллионную стоимость

Представители Levi’s назвали деталь, которая выдает многомиллионную стоимость старых джинсов из ассортимента бренда. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

Выяснилось, что старые джинсы, сшитые в период с 1949 по 1954 год, можно продать на ресейл-платформах за десятки тысяч долларов. Levi’s не указывает год производства на брюках, однако бирка с названием марки на всех штанах говорит о годах их производства.

Так, между 1950 и 1980 годами компания Levi’s писала свое название белыми заглавными буквами на красной бирке. При этом в течение короткого периода с 1949 по 1954 год шрифт стал более резким и наклонным — именно такие джинсы и предлагают к покупке за баснословные суммы, в том числе за 30 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей).

В октябре глава Levi's назвал главную ошибку при стирке джинсов.