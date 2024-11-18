Названо максимальное допустимое время использования презерватива

Когда эякуляция не наступает долго, может потребоваться смена презерватива, предупредила терапевт Бхавини Шах. Требующую смены презерватива продолжительность секса она назвала в беседе с Metro.

По ее словам, если человек занимается сексом полчаса и не готов остановиться, средство предохранения нужно сменить. «Трение изнашивает презерватив, увеличивая вероятность его разрыва. Если вы планируете продержаться больше 30 минут, лучше перестраховаться. При этом, очевидно, степень трения зависит от того, насколько энергичен ваш половой акт», — уточнила она.

Шах также напомнила, что нельзя использовать презерватив во второй раз, даже если половой акт был очень коротким. «Презерватив — это предмет строго одноразового использования. Использование его дважды увеличивает вероятность разрыва и протечки», — заключила она.

Ранее жительница Великобритании, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, как надолго отказалась от секса после подлого поступка бойфренда в постели. Она узнала, что мужчина регулярно тайно снимал презерватив во время близости.