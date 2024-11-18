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18:45, 18 ноября 2024Ценности

Названы самые модные кроссовки на 2025 год

Vogue: желтые кроссовки и кроссовки в боксерском стиле будут модными в 2025 году
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: coolway

Редакторы французской версии Vogue назвали самые модные кроссовки на 2025 год. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Отмечается, что в числе трендов оказались оснащенные шнуровкой фасоны на плоской подошве и с высоким голенищем в боксерском стиле. Подобные изделия, например, продемонстрировали на показах бренды Dior и Stella McCartney, а также включила в свой гардероб британская певица Рита Ора.

В то же время актуальными будут разноцветные кроссовки для бега, выполненные в ретроэстетике. Их можно встретить в коллекциях марок Loewe, Miu Miu и Chloe. Также журналисты внесли в список кроссовки ярко-желтого цвета, представленные в ассортименте Adidas, Puma, Nike и Asics.

Ранее в ноябре также назвали самые модные фасоны свитеров на зиму.

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