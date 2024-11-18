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18:45, 18 ноября 2024Культура

Николь Кидман высказалась о загробном мире

Актриса Николь Кидман рассказала, почему много думает о смерти
Андрей Шеньшаков
Николь Кидман

Николь Кидман. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Культовая актриса Николь Кидман призналась, что в последнее время много думает о смерти. Об этом она рассказала в интервью GQ.

57-летняя звезда, которая потеряла обоих родителей, сообщила о том, что ее отношение к жизни с возрастом изменилось.

«Потери близких, воспитание детей, брак — все эти моменты делают вас более осознанным человеком. Я переживаю все это. Это и есть жизнь. Иногда просыпаешься среди ночи, плачешь и испытываешь сильные эмоции», — заявила Кидман.

Мать Николь Джанель ушла в сентябре 2024 года, ей было 84 года. Отца Энтони артистка потеряла десять лет назад, на 76-м году жизни.

Ранее стало известно, что актриса боится смотреть свой новый фильм из-за слишком откровенных постельных сцен.

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