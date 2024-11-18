Днепропетровская ОВА сообщила о повреждении объектов инфраструктуры в области

Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Как сообщается, в ночь на 18 ноября ВС России нанесли удары по инфраструктурным объектам на территории Марганецкой общины с помощью БПЛА. В результате ударов жертв и пострадавших нет.

Ранее глава украинской Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в области. Он также сообщил, что в ночь на 18 ноября на подконтрольной Киеву территории области прозвучало не менее 424 взрывов.