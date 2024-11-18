Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:07, 18 ноября 2024Бывший СССР

Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области

Днепропетровская ОВА сообщила о повреждении объектов инфраструктуры в области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Как сообщается, в ночь на 18 ноября ВС России нанесли удары по инфраструктурным объектам на территории Марганецкой общины с помощью БПЛА. В результате ударов жертв и пострадавших нет.

Ранее глава украинской Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в области. Он также сообщил, что в ночь на 18 ноября на подконтрольной Киеву территории области прозвучало не менее 424 взрывов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ массово атаковали Подмосковье и другие регионы России

      В команде Трампа отреагировали на решение Байдена по ударам вглубь России

      Продажи алкоголя в России взлетели до максимума

      Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP по итогам сезона

      Жители Подмосковья описали момент уничтожения атаковавшего регион беспилотника

      Российские бренды бытовой техники решили сократить производство

      Российский полковник на охоте выстрелил человеку в грудь

      Ученый назвал способных захватить Землю после исчезновения людей животных

      Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области

      Беременная Жизель Бюндхен вышла в свет в облегающем платье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше