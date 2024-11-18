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16:00, 18 ноября 2024Наука и техника

Обнаружена уникальная линза Эйнштейна

arXiv: обнаружена гравитационная линза из двух галактик
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: NASA, ESA, and J. Lotz and the HFF Team (STScI)

Международная группа астрономов обнаружила уникальный случай двух галактик, расположенных так, что их гравитация действует как составная линза. Предварительные результаты исследования размещены на сервере препринтов arXiv.

Это открытие основано на принципе, предсказанном общей теорией относительности Эйнштейна, согласно которому гравитация массивных объектов может искажать свет. Ранее астрономы наблюдали, как галактики преломляют свет, образуя «линзы», но впервые две галактики были замечены работающими вместе, как составная линза. В этом случае гравитация двух галактик усиливает и искажает свет, создавая сложные изображения.

При анализе системы J1721+8842 ученые первоначально полагали, что свет отклоняется одной эллиптической галактикой. Однако в ходе двухлетнего наблюдения они заметили изменения в изображениях квазара, что привело их к подозрению о существовании сложной линзы. Ученые также зафиксировали небольшие световые фрагменты, которые казались копиями одного источника.

Более детальный анализ показал, что эти фрагменты соответствуют свету от основной четверки изображений. Это подтверждало гипотезу, что наблюдаемое явление было результатом действия сложной линзы. Полученные данные показали, что все шесть фрагментов изображения исходили от одного и того же источника.

Дополнительные данные, полученные с космического телескопа Джеймса Уэбба, позволили исследователям выделить красноватое кольцо, которое ранее считалось кольцом Эйнштейна. На деле это кольцо оказалось второй линзирующей галактикой, что подтолкнуло ученых к созданию компьютерной модели для подтверждения своей гипотезы.

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