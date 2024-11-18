Обозначен срок физического пуска реакторов «Адмирала Нахимова»

ТАСС: пуск реакторов ТАРКР «Адмирал Нахимов» состоится до конца 2024-го

Физический пуск двух реакторов тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» состоится до конца 2024 года. Соответствующий срок ТАСС обозначил близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России источник.

По словам собеседника, реакторы будут запущены в третьей декаде декабря. Источник допустил, что «операция сведется к определению пускового положения компенсирующих решеток реакторов».

Другой собеседник агентства (из кораблестроительной отрасли) заметил, что также до конца года планируется выполнить размагничивание ТАРКР без его выхода в море.

Ранее газете «Известия» источники рассказали, что выход в море российского «Адмирала Нахимова», проходящего глубокую модернизацию на заводе «Севмаш», отложили на неопределенный срок.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, ТАРКР оказался не готов выйти в море, поскольку его ремонт еще не закончен.