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14:25, 18 ноября 2024Наука и техника

Обозначен срок физического пуска реакторов «Адмирала Нахимова»

ТАСС: пуск реакторов ТАРКР «Адмирал Нахимов» состоится до конца 2024-го
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Физический пуск двух реакторов тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» состоится до конца 2024 года. Соответствующий срок ТАСС обозначил близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России источник.

По словам собеседника, реакторы будут запущены в третьей декаде декабря. Источник допустил, что «операция сведется к определению пускового положения компенсирующих решеток реакторов».

Другой собеседник агентства (из кораблестроительной отрасли) заметил, что также до конца года планируется выполнить размагничивание ТАРКР без его выхода в море.

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Ранее газете «Известия» источники рассказали, что выход в море российского «Адмирала Нахимова», проходящего глубокую модернизацию на заводе «Севмаш», отложили на неопределенный срок.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, ТАРКР оказался не готов выйти в море, поскольку его ремонт еще не закончен.

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