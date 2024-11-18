Основной защитник «Спартака» досрочно вернулся из сборной Сербии с травмой

Основной защитник «Спартака» Бабич досрочно вернулся из сборной Сербии с травмой

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич досрочно вернулся в расположение клуба из сборной Сербии. Об этом сообщает RTS.

Футболист получил травму в матче пятого тура группового этапа Лиги наций против Швейцарии (1:1). Защитник вышел в основном составе и был заменен в перерыве после того, как получил болезненный удар в колено.

У Бабича диагностировано растяжение связок колена, восстановление займет как минимум неделю. Защитник рискует пропустить матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива», который пройдет 23 ноября.

Бабич в нынешнем сезоне провел 14 матчей в РПЛ, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Во всех играх серб выходил в основном составе «Спартака» и не был заменен.