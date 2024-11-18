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21:02, 18 ноября 2024Экономика

Оценен ущерб от наводнений в Чехии

Минфин Чехии: ущерб от наводнений составит не менее 2,4 млрд евро
Александра Качан (Редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Ущерб от наводнений, который обрушились на Чехии в сентябре, составит не менее 60 миллиардов крон (2,4 миллиарда евро). Об этом заявил министр финансов республики Збынек Станъюра, пишет информационное агентство Novinky.

Он подчеркнул, что подсчет общей ущерба от стихийного бедствия еще не завершен. Согласно оценкам, сумма вырастет. Наибольший ущерб был причинен государственному имуществу. Сильнее всего пострадали северо-восточные регионы — Моравскосилезский и Оломоуцкий края.

Часть денег на ликвидацию последствий наводнения Чехия получит из фондов Евросоюза. Отмечается, что необходимость выделения средств на борьбу с бедствием резко возросли бюджетные расходы республики. Дефицит госбюджета на 2024 год был увеличен на 30 миллиардов крон (1,17 миллиарда евро), до 282 миллиардов крон (12 миллиардов евро), а на 2025 год — на 10 миллиардов крон (400 миллионов евро), до 241 миллиарда крон (9,85 миллиарда евро).

Ранее на Италию обрушились мощные ливни, обернувшиеся наводнением и оползнями.

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