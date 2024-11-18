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17:16, 18 ноября 2024Экономика

Оценена возможность развития виноделия в Сибири

Титов: глобальное потепление позволит выращивать виноград все севернее
Мария Черкасова

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Глобальное потепление позволяет виноделию развиваться во все более северных регионах. Об этом NEWS.ru на климатической конференции СОР29 в Баку рассказал спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов.

Он объяснил, что игристые вина из Великобритании и графства Кент в Англии начали завоевывать призовые места на престижных конкурсах, хотя раньше в этих широтах не могли активно заниматься виноделием. Однако в России столь активного сдвига не наблюдается. «Я думаю, что с учетом развития новых технологий они [виноградники] смогут расти и в Сибири тоже», — ответил Титов на вопрос журналиста о шансе развития виноделия в Сибири в будущем.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал, что к концу XXI века из-за глобального потепления погода в Москве будет сравнима с нынешней погодой в Краснодарском крае.

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