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17:04, 18 ноября 2024Путешествия

Пассажирки самолета оскорбили экипаж, устроили драку и превратили полет в «хаос»

Пассажирки Jet2 оскорбили экипаж и устроили драку на рейсе из Антальи в Глазго
Алина Черненко

Фото: Russell Boyce / Reuters

Две пассажирки авиакомпании Jet2 устроили дебош на борту самолета во время полета и угодили под арест. Подробностями истории поделился британский таблоид The Sun.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла в субботу, 16 ноября, на рейсе из турецкой Антальи в шотландский Глазго. По данным издания, сначала 33-летняя и 50-летняя женщины потребовали выпивку у членов экипажа, оказывавших медицинскую помощь их попутчику, которому стало плохо. Как рассказал один из очевидцев, затем путешественницы стали оскорблять бортпроводников, а во время приземления они устроили драку, и ситуация на борту превратилась в «хаос».

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После посадки дебоширок арестовали и вывели из салона в наручниках. «Экипаж заслужил бурные аплодисменты за то, что ему пришлось мириться с таким ужасным поведением», — заявил очевидец произошедшего.

В конце октября пассажирки авиакомпании British Airways подрались из-за кепки с лозунгом Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой». Одна из них потребовала, чтобы вторая сняла бейсболку.

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