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16:14, 18 ноября 2024Мир

Песков раскрыл содержание переговоров Путина и Шольца по вопросу ударов ВСУ

Песков: Путин и Шольц не обсуждали удары ВСУ вглубь России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц не обсуждали удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России в ходе состоявшегося 15 ноября телефонного разговора. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС в понедельник, 18 ноября.

«Нет», — ответил официальный представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

15 ноября по инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина с Шольцем. В ходе беседы с германским канцлером российский лидер обратил внимание на то, что возможные договоренности об урегулировании украинского конфликта должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий. Главное, подчеркнул президент, должны быть устранены первопричины ситуации на Украине.

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