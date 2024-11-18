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17:31, 18 ноября 2024Путешествия

Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить в небе

Пилотов летевшего из Петербурга самолета пытались ослепить лазером в небе
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Санкт-Петербурга в Нальчик пассажирским лайнером в воскресенье, 17 ноября. Незадолго до посадки экипаж доложил об освещении воздушного судна лазером зеленого цвета.

Отмечается, что пилоты не пострадали, сигнал срочности не объявлялся. В результате борт совершил посадку в аэропорту назначения.

Ранее, 10 ноября, пилотов летевшего из Турции самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Инцидент случился со следовавшим из Стамбула в Москву Boeing 737-800. На подлете к аэропорту назначения экипаж доложил о наблюдении лазерного луча зеленого цвета слева от лайнера.

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