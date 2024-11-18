Полицейский тайно снял на видео женщин в ванной и туалете и попался

В Великобритании детектив-вуайерист снимал на видео женщин в туалете и ванной

В Великобритании под суд попал детектив полиции, который оказался вуайеристом. Об этом пишет Daily Mail.

В апреле 2017 года 46-летний полицейский Стивен Колклаф пригласил друзей на барбекю. В какой-то момент одна из гостей отошла в ванную комнату. Вскоре к ней присоединилась жена Колклафа. Женщины разговаривали, как вдруг заметили телефон, стоящий на поле с шампунями и повернутый к ним камерой. Подруги обнаружили, что на устройстве была включена запись. Телефон принадлежал Колклафу. «Мне стало противно, и я удалила видео», — рассказала позже жена детектива.

В апреле 2021 года Колклаф попался на том, что тайно снимал коллегу-женщину в туалете. Он стоял с телефоном у щели между дверью и косяком, когда мимо проходила другая его коллега. «Он был похож на ребенка, которого застали за тем, что он сует руку в банку с печеньем», — описала в суде вид Колклафа она.

После этого инцидента мужчину вызвали в суд. Там он заявлял, что оставил телефон в ванной комнате дома, чтобы уличить своих детей в размазывании фекалий по стене. Свой поступок в полицейском участке Колклаф оправдывал тем, что подозревал коллегу в наркозависимости. С помощью съемки он якобы хотел доказать, что она принимает запрещенные вещества на службе.

Суд не принял оправданий мужчины. «Реальность в обоих случаях такова, что мистер Колклаф получал удовольствие, наблюдая за женщинами, пользующимися туалетом, и удовлетворял этим свой фетишистскую страсть», — заявил прокурор. Колклафу грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании электрик попал в тюрьму за то, что снимал на скрытые камеры секс и другие интимные занятия незнакомых людей. Он 10 лет использовал свою работу для того, чтобы прятать камеры в общественных туалетах и домах клиентов.

