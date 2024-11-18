arXiv: предложено существование пожирающих звезды цивилизаций

Исследователи из Научного института Blue Marble Space и Центра Лео Апостела Свободного университета Брюсселя предложили новую интерпретацию шкалы Кардашева. В своей статье, доступной на сервере препринтов arXiv, ученые описывают альтернативные пути развития технологических цивилизаций, которые могли бы пожирать звездную массу для получения энергии.

Шкала Кардашева, изначально предложенная в 1964 году, классифицирует цивилизации по их способности использовать энергию: планетарную (Тип I), звездную (Тип II) и галактическую (Тип III). Это подразумевает экспоненциальный рост энергопотребления, который также связан с физическим расширением цивилизаций в космосе. Однако ученые полагают, что этот подход слишком узок и игнорирует альтернативные пути развития.

Вместо этого исследователи утверждают, что шкала Кардашева может описывать теоретические верхние пределы, которые цивилизации могут достигнуть в использовании энергии. Они ввели концепцию «звездоядных» цивилизаций, которые могли бы собирать звездную массу, преобразовывая ее в энергию, таким образом превышая традиционные ограничения, связанные со звездной светимостью. Это исследование расширяет рамки существующих представлений о том, какие формы использования энергии могут быть у технологических цивилизаций.

Метод исследования включал анализ компромиссов между расширением физического расстояния, которое охватывает цивилизация, и увеличением энергетического потребления. Ученые рассматривали возможные сценарии, где цивилизации могли бы фокусироваться либо на максимальном исследовании новых космических регионов, либо на локальной эксплуатации энергетических ресурсов. Этот подход позволяет учитывать множество стратегий развития, которые могут выбрать продвинутые цивилизации.

На основе этих данных ученые предполагают, что будущие наблюдения должны быть направлены на исследование двойных звездных систем с аккрецией массы. Такие системы могут указывать на присутствие продвинутых технологий, если процесс аккреции звездной массы сопровождается аномалиями, которые могут быть результатом деятельности высокоразвитых цивилизаций.