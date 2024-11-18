Обиженный на Левкина Алибасов поблагодарил жизнь за знакомство с певцом

Обиженный на Левкина Алибасов записал видеообращение, посвященное певцу

Продюсер Бари Алибасов записал видеообращение после новости о том, что экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина не стало. Соответствующий ролик он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я счастлив, что все-таки жизнь подарила мне прекрасного талантливого человека, и я с ним долгие годы работал рядом. Вова, ты вечный», —сказал медиаменеджер.

Ранее продюсер отреагировал на новости об уходе из жизни бывшего солиста группы «На-На». Алибасов рассказал, что не смог простить Левкина после его ухода из группы. Последний раз они общались десять лет назад.

Владимира Левкина не стало 17 ноября, ему было 57 лет.