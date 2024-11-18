Раскрыты подробности о разрешении Украине бить вглубь России

Axios: США передали Киеву разрешение бить вглубь России три дня назад

США недавно проинформировали Украину о решении президента США Джо Байдена разрешить использование Киеву дальнобойного оружия для ударов по территории России. Об этом написал портал Axios со ссылкой на источник.

Информатор издания отметил, что данные о решении Байдена передали Украине порядка трех дней назад. По данным источника, решение распространяется только на Курскую область.

Ранее Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Позже Франция и Британия также позволили Киеву нанести удары вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow.