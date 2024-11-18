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19:21, 18 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали распространенную ошибку при лечении кашля

Врач Мясников назвал ошибкой обязательный прием муколитиков при лечении кашля
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Александр Мясников назвал россиянам в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» распространенную ошибку при лечении кашля. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Медик рассказал, что многие пациенты при лечении кашля начинают принимать муколитики, однако необходимость делать это есть не всегда. «Надо понимать, что за этим кашлем стоит. Да, муколитики — противокашлевые препараты, но они не всегда панацея», — подчеркнул доктор.

По словам врача, кашель может быть вызван разными причинами, некоторые из которых не могут быть вылечены приемом муколитиков. Мясников объяснил, что при кашле важно в первую очередь разобраться с диагнозом. «Если там опухоль бронха, то о чем мы говорим?» — заключил специалист.

Ранее Мясников предупредил россиян об опасности продолжительного кашля у курильщиков. По словам специалиста, этот симптом может свидетельствовать о раке легких.

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