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15:49, 18 ноября 2024Путешествия

Россияне начали отменять туры в Абхазию из-за протестов

АТОР: российские туристы начали отменять туры в Абхазию летом из-за протестов
Мария Борисова
Мария Борисова
СюжетПротесты в России

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Более 100 тысяч россиян запланировали отдых в Абхазии летом, однако из-за протестов туристы начали отменять туры в эту страну. Подробности сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным одного из крупных туроператоров, сейчас объем отказов от поездок в Абхазию значительно выше обычного, а 15-17 ноября аннуляции выросли в три раза в сравнении с аналогичными днями неделей ранее. Отмечается, что у отдельных компаний отменяется до 95 процентов летних туров.

В то же время в Российском союзе туриндустрии (РСТ) не зафиксировали отказов от поездок со стороны российских туристов. «Пока отказов от организованных туров в Абхазию нет, тем более массовых», — цитирует заявление ТАСС.

Протесты в Абхазии продолжаются с 11 ноября. Местная оппозиция высказала недовольство соглашением о российских инвестициях в республику. Кроме того, она выдвинула требования об отставке руководителей силовых ведомств страны.

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